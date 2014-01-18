تضارب فى واقعة خطف ابن السيد حمدى لاعب الأهلى

تضاربت الأنباء فى واقعة خطف "كريم"، نجل السيد حمدى، والذى يبلغ من العمر 5 سنوات أثناء تواجده فى مسقط رأسه بقرية أبو جندير فى مركز إطسا بالفيوم، وأشيع فى القرية أن مجهولين قاموا باختطافه حتى يطلبوا فدية من والده اللاعب الشهير لإعادته.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن الفيوم، إن زوجة اللاعب تقدمت ببلاغ باختفاء الطفل، وأنه تم تشكيل فريق بحث، ونفى المصدر تلقى أسرة الطفل أى اتصال من خاطفين يطلبون فدية.

لمزيد من التقارير..

>وقفة احتجاجية لطلاب عين شمس للمطالبة بالتحقيق فى وفاة "قتيل تجارة"

"البيئة": حوت جزيرة الجفتون "مسالم للإنسان" ولا يمثل خطورة

وزير الداخلية يستقبل فنانى مصر لتهنئة الشرطة بنجاح الاستفتاء

>