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أهالى الأميرية يقطعون طريق ترعة الإسماعيلية بعد دهس ميكروباص أحد أبنائهم

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أهالى الأميرية يقطعون طريق ترعة الإسماعيلية بعد دهس ميكروباص أحد أبنائهم أهالى الأميرية يقطعون طريق ترعة الإسماعيلية بعد دهس ميكروباص أحد أبنائهم

قطع أهالى الأميرية البلد، طريق ترعة الإسماعيلية المؤدى إلى ميدان السواح بسبب دهس ميكروباص لأحد أبناء المنطقة بسبب السرعة الزائدة.

وقال محمد صلاح، أحد الأهالى، إنهم يطالبون بتواجد المرور بمحيط هذه المنطقة، حيث إن سائقى الميكروباصات يسيرون بسرعات جنونية، وهو ما تسبب فى إصابة ومقتل الكثير من أبناء المنطقة.
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