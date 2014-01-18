انتهت - الأهلي والرجاء.. السيد حمدي يبكي بعد الهدف الثالث

تابعوا مع FilGoal.com التغطية الحية والمباشرة لمباراة الرجاء والأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

المباراة انطلقت باندفاع هجومي من جانب الأهلي، وتصويبة قوية من عبد الله السعيد صدها حارس مرمى الرجاء.

وتقدم أحمد فتحي في الدقيقة 38 بهدف للأهلي، المثير أن الهدف جاء بتصويبة بالقدم اليسرى التي لا يستخدمها النجم الدولي كثيرا.

وسجل عمرو جمال الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 60 بتصويبة جميلة من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز السيد حمدي الهدف الثالث للأهلي ببعد مراوغة جميلة لحارس الرجاء، ثم بكى وسط رفاقه.

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