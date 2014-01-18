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بالفيديو .. السيد حمدي يبكي بعد التسجيل أمام الرجاء

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بالفيديو .. السيد حمدي يبكي بعد التسجيل أمام الرجاء بالفيديو .. السيد حمدي يبكي بعد التسجيل أمام الرجاء

انهمر السيد حمدي مهاجم الأهلي في البكاء بعدما سجل هدفا أمام الرجاء ضمن الدوري الممتاز يوم السبت.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى بالدوري المصري.

وتقدم أحمد فتحي وعمرو جمال بهدفين للأهلي قبل أن يزيد السيد حمدي الغلة بهدف ثالث.

واستغل حمدي تمريرة بديعة من أحمد نبيل "مانجا" ليرواغ رقيبه ويسدد في الزاوية البعيدة بنجاح.

ودخل السيد حمدي في نوبة بكاء عقب تسجيل الهدف لسبب ما.

فقد أشارت أنباء إلى تعرض كريم نجل السيد حمدي للخطف في مدينة الفيوم، فضلا عن أنه الهدف الأول له هذا الموسم وسط انتقادات كبيرة من جماهير الأهلي.

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فيديو اليوم السابع

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