وزير الأوقاف: فتاوى القرضاوي "شذوذ"

كتب : وائل فايز منذ 38 دقيقة

شن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، هجومًا على الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بسبب فتاويه الأخيرة، وآخرها الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور واعتبار المشاركة والتصويت عليه عملاً محرمًا شرعًا، مبررًا فتواه بأن الدستور لم يشهد توافقًا وطنيًا، وتمت صياغته بعيدًا عن الحوار المجتمعي.

وقال وزير اللأوقاف "للوطن" إن فتاوى القرضاوي الأخيرة تُعد متاجرة بالدين واستغلال لشرع الله في أمور سياسية، مؤكدًا أن المسائل السياسية تقبل الرأي والرأي الآخر، وبالتالي لا مجال فيها للحل والتحريم، ولا يصح إقحام الدين فيها لأنها تخضع للاجتهاد وعمل من صنع البشر، داعيا إلى عدم الالتفات إلى تلك الفتاوى الشاذة.

وأكد جمعة أن الدستور خرج بتوافق وطني، وممثلو الأزهر في لجنة الخمسين كانوا حراسًا على مواد الهوية التي تعد من أفضل المواد في هذا الدستور بالمقارنة بكل الدساتير السابقة.