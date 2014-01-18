إحلال وتجديد 10 مساجد في حلايب وشلاتين بقيمة 3 ملايين جنيه

كتب : صلاح عبدالله السبت 18-01-2014 16:21

قرر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إحلال وتجديد عشرة مساجد والمخصص لها 3 ملايين جنيه، وسيتم إسناد الأعمال لشركة المحمودية التابعة لهيئة الأوقاف.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي لبحث تنمية حلايب وشلاتين.

كما تقرر، خلال الاجتماع، إنشاء 4 معاهد أزهرية بكل من الشلاتين وحلايب ورأس حدربة وبرانيس، ومخصص لها 4 ملايين جنيه وأعطى أوامره بإعادة تأهيل مستشفى الشلاتين ورفع كفاءة الوحدات الصحية بها.

وإنشاء شبكة كهرباء بالشلاتين ذات جهد منخفض و4 مولدات كهرباء لقرى الشلاتين والمخصص لها 17 مليون جنيه.