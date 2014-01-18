أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 28.5 مليار دولار -
فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة -
«اليايات ومهمات وسائل النقل» تستهدف 16 مليون جنيه أرباح خلال 2017 -
«نيازا» تتوقع 314 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى المقبل -
فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
وزير البيئة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى التعاون في مجالات المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عمرو دياب.. في قاعة مغلقة بدبي

Google+ Print
عمرو دياب.. في قاعة مغلقة بدبي عمرو دياب.. في قاعة مغلقة بدبي

عمر دياب كان على موعد مع الجمهور في حفل أقيم أمس في مركز التجارة العالمي في قاعة راشد وهي المرة الأولى منذ سنوات التي يقيم فيها حفلة في قاعة مغلقة، إذ اعتاد إحياء حفلاته في أماكن مفتوحة.
كان من المفترض أن يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة لكن عمرولم يظهر على المسرح إلا في تمام الساعة العاشرة والنصف. ولأن الجمهور انتظر طويلاً تم عرض مجموعة من كليبات عمرو دياب على شاشات العرض الموجودة داخل القاعة، فمع أول أغنية اعتقد البعض أنه صعد على المسرح فأخذوا يهللون ويهتفون لكنهم اكتشفوا أنها كليب.
وحين أطل دياب على المسرح لم يستطع الحاضرون سماع الموسيقى بسبب هتاف الجمهور له، وبعد أول أغنية رحب بالناس شاكراً الشركة المنظمة التي أتاحت له الفرصة للقاء جمهوره، ثم سأل الحاضرين: "هل أنتم جاهزين الليلة" فأجابوا: نعم مستعدين. فأكمل وصلته بين الأغاني الجديدة والقديمة منها "قمرين" و"رصيف نمرة خمسة" و"الليلة" وغيرها.
المزيد من التفاصيل والكواليس قريباً في مجلة "سيدتي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة

فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية

فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية

فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي

فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي