عمرو دياب.. في قاعة مغلقة بدبي

عمر دياب كان على موعد مع الجمهور في حفل أقيم أمس في مركز التجارة العالمي في قاعة راشد وهي المرة الأولى منذ سنوات التي يقيم فيها عمرو دياب حفلة في قاعة مغلقة، إذ اعتاد إحياء حفلاته في أماكن مفتوحة.

كان من المفترض أن يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة لكن عمرولم يظهر على المسرح إلا في تمام الساعة العاشرة والنصف. ولأن الجمهور انتظر طويلاً تم عرض مجموعة من كليبات عمرو دياب على شاشات العرض الموجودة داخل القاعة، فمع أول أغنية اعتقد البعض أنه صعد على المسرح فأخذوا يهللون ويهتفون لكنهم اكتشفوا أنها فيديو كليب.

وحين أطل دياب على المسرح لم يستطع الحاضرون سماع الموسيقى بسبب هتاف الجمهور له، وبعد أول أغنية رحب بالناس شاكراً الشركة المنظمة التي أتاحت له الفرصة للقاء جمهوره، ثم سأل الحاضرين: "هل أنتم جاهزين الليلة" فأجابوا: نعم مستعدين. فأكمل وصلته بين الأغاني الجديدة والقديمة منها "قمرين" و"رصيف نمرة خمسة" و"الليلة" وغيرها.

المزيد من التفاصيل والكواليس قريباً في مجلة "سيدتي".