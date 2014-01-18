الاتحادالإفريقي يعرب عن أمله في تغلب ليبيا على التحديات التي تواجهها خلال المرحلة الانتقالية

كتب : أ.ش.أ منذ 8 دقائق

أعربت د. نكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، عن أملها في أن تتمكن ليبيا من التغلب على التحديات الراهنة خلال مرحلة العملية الانتقالية، وأن تمضى قدماً لإعادة بناء وتعزيز مؤسساتها .

وذكرت مفوضية الاتحاد الإفريقي في بيان: أن رئيسة المفوضية أعربت خلال لقائها مع النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، عز الدين العوامي عن تقديرها لمساهمة ليبيا للاتحاد، ليس كأحد الدول المساهمة الخمس الرئيسية فحسب- بل لمشاركتها النشطة أيضاً في لجنة الممثلين الدائمين والمجلس التنفيذي وفى مؤتمر الاتحاد .

وجاء في البيان، أن النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، أكد دعم بلاده للاتحاد الإفريقي، وذكر أن زيارته لرئيسة المفوضية كانت أساسية للتأكيد على حرص بلاده على تعزيز العلاقة مع جميع الدول الأخرى في المنطقة على أساس جديد، وأنه طلب دعم الاتحاد الإفريقي خلال العملية الانتقالية الجارية.

وأضاف البيان، أن النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي، قال: إن ليبيا تدعم الاتحاد الإفريقي كجهاز حاسم يتولى مسؤولية هائلة لتسيير وتنفيذ الأجندة الطموحة للاتحاد ولهذا السبب، ستواصل ليبيا العمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء الأخرى ولدعم أنشطة مفوضية الاتحاد الأفريقي وقيادة رئيسة المفوضية، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا مجالات التعاون الممكنة، بما في ذلك بناء القدرات، وأن النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي وجه الدعوة لرئيسة المفوضية لزيارة ليبيا .