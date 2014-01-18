برهامي: لولا تحرك "النور" لكانت نسبة التصويت معدومة

نائب رئيس الدعوة السلفية لأعضاء "النور": واصلوا جهدكم لإيصال صوت الحق

كتب : سعيد حجازي منذ 24 دقيقة

وجه الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية ورئيس اللجنة الطبية بحزب النور، الشكر لأعضاء الحزب على جهدهم المبذول خلال عملية الاستفتاء على الدستور.

وأكد برهامي أن نسبة الحضور كانت ستكون معدومة لولا جهد حزب النور والدعوة السلفية في إقناع المواطنين بالمشاركة، لافتا إلى أن هناك من يتصور أن قواعد الحزب والدعوة من الملتحين والمنتقبات فقط.

وطالب برهامي، في تصريحات صحفية له، أعضاء النور بالاستمرار في التواصل مع الشعب، موضحا أنه - الشعب - أدرك الإسلام الوسطي الذي ندعو إليه من خلال العقيدة الصحيحة والمعاملة والأخلاق السوية.

وأضاف موجها كلامه لأعضاء الحزب "لا بد أن تظلوا على جهدكم في التواصل مع جموع الناس وتوصيل صوت الحق لهم وبإذن الله تعالى تكونوا دائما معول البناء في هذا المجتمع".

وأوضح نائب ريس الدعوة السلفية أن الحزب والدعوة كانا أكثر فصيل تحرك على الأرض فعليا، مشيرا إلى أنهما استطاعا إقناع جماهير الشعب بأن هذا الدستور المعدل ليس دستورا علمانيا ولا مخالفا للشريعة كما ادعى بعض الناس.

وتابع "بفضل الله قواعدنا كل الشعب والملتحين والمنتقبات نزلوا وشاركوا وإن كان البعض من خارج نطاق الدعوة والحزب قد يكون متأثرا بمواقف بعض الشيوخ والدعاة"، موضحا أن عامة أبناء الحزب والدعوة شاركوا في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.