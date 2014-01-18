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20% ارتفاعا فى أسعار الأسماك بعد موجة البرد التى ضربت البلاد

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20% ارتفاعا فى أسعار الأسماك بعد موجة البرد التى ضربت البلاد 20% ارتفاعا فى أسعار الأسماك بعد موجة البرد التى ضربت البلاد

ارتفعت الأسماك بنسبة تجاوزت 20% بسبب موجة البرد التى ضربت البلاد، وأدت إلى نفوق الأسماك فى الكثير من المزارع، إلى جانب اختفاء أسماك البحار خلال المرحلة الماضية، بسبب إحجام مراكب الصيد عن النزول إلى البحار بسبب سوء الأحوال الجوية.

أكد خالد أبو ضيف، تاجر أسماك بسوق العبور، أن هناك ارتفاعا كبيرا فى أسعار الأسماك، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث وصل سعر السمك البلطى بسوق العبور إلى 14 جنيها وللمستهلك 16 جنيها، والبورى 30 جنيها وللمستهلك 35 جنيها، والبربونى البلدى 40 جنيها جملة وللمستهلك 45 جنيها، فى حين يباع البربونى المجمد بـ23 جنيها للكيلو و25 جنيها للمستهلك، والسبيط البلدى 40 جنيها جملة و43 جنيها للمستهلك، فى حين وصلت القراميط إلى 12 جنيها فى سوق الجملة و15 جنيها فى أسواق التجزئة.

وقال أبوضيف، إن الجمبرى المستورد اختفى من الأسواق بسبب ارتفاع أسعار الدولار، وإحجام المستوردين عن الشراء، إلى جانب أن البلدى غير متوفر فى الأسواق، لأن موسم الجمبرى يكون عادة خلال موسم الصيف على حد قوله.

وأوضح أبو ضيف أن أسماك بحيرة أسوان ارتفعت أسعارها بسبب موجة الصقيع التى أثرت على كل المناطق فى ، ليصل سعر سمك الشبار إلى 10 جنيهات للكيلو فى سوق الجملة و12 جنيها للمستهلك.

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