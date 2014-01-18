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"جاسكو": سنصلح خط الغاز بالعريش فور انتهاء تحقيقات النيابة

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"جاسكو": سنصلح خط الغاز بالعريش فور انتهاء تحقيقات النيابة "جاسكو": سنصلح خط الغاز بالعريش فور انتهاء تحقيقات النيابة

أعلنت الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) أنه فور انتهاء النيابة العامة والأجهزة الأمنية من معاينة موقع تفجير خط الغاز الطبيعى بمنطقة الريسان جنوب مدينة العريش ستقوم باستلام الموقع وتكليف فرق الإصلاح والصيانة بإصلاح خط الغاز .

وأشارت الشركة إلى أن التفجير الإرهابى الذى تم بواسطة مجهولين استهدف الخط المغذى لمصانع الأسمنت بالمنطقة، وأنه فور الإصلاح سيتم عودة ضخ الغاز لهذه المصانع مرة أخرى.

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