وزير التخطيط: مصر تعانى من كثرة الاستراتيجيات وليس من قلتها

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إن مصر تعانى من كثرة الاستراتيجيات وليس من قلتها، مؤكدًا أن الدولة تحتاج لتوحيد الاستراتيجيات، لافتًا إلى أن الضمانة لتنفيذ الاستراتيجيات هو الالتفات الشعبى فقط وليس أكثر من ذلك، لأن الشعب هو الضامن وليس الحكومات التى يمكن أن تغير فيها بالتعاقب.

جاء حديثه خلال ندوة حول "الاقتصاد المصرى: التحديات والحلول"، برعاية المجلس التصديرى لمواد البناء والهيئة المصرية العامة للمعار والمؤتمرات، بحضور عدد كبير من الوزراء السابقين والحاليين والسفراء وممثلى قطاع الأعمال، بمشاركة الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق.

وتولى التعقيب على الندوة الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق، بحضور أسامة كمال وزير البترول الأسبق، وأبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور على السلمى رئيس لجنة حوار الأديان، والدكتور أحمد الدرش وزير التخطيط والتعاون الدولى الأسبق، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق.

للمزيد من اخبار الاقتصاد..

الجمارك: استيراد ألفين و119 سيارة نصف نقل بقيمة 217 مليون جنيه

اجتماعات المجلس الاقتصادى العربى تبدأ أعمالها غدا بالخرطوم

جهاز أبو ظبى للاستثمار يشترى مقر تايم وارنر فى نيويورك

>