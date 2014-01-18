15% انخفاضا فى أسعار الطماطم والبطاطس والفاصوليا بالجملة

شهدت أسواق الخضروات بسوق العبور مع بداية الأسبوع اليوم، ، انخفاضا فى بعض أسعار الخضروات خاصة الأصناف الأساسية، مثل الطماطم والبطاطس والفاصوليا والبسلة والبصل الجديد بنسبة 15% تقريبًا وارجع ذلك الانخفاض إلى الركود الشديد وزيادة المعروض منها بالسوق.

فى حين أثر الطقس السيئ التى مرت به البلاد خلال الفترة الماضية على بعض أنواع الأصناف الأخرى ما أدى إلى ثبات أسعارها مثل الجزر والخيار البلدى والبصل القديم والسبانخ ووالخيـار صوب والبطاطا الأمر الذى أدى إلى توقف المعروض منها، كما قال إبراهيم الحداد، تاجر خضراوات بسوق العبور اليوم.

وأكد "الحداد" فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أنه توجـد رقابة مشددة على الأسواق يوميا للتحكم فى الأسعار، التى أصبحت تمثل عبئا على محدودى الدخل من رئيس جهاز التنفيذى بسوق العبور والتموين.

وقال، إن هناك ركودا ملحوظا بنسبة 50% من يوم المشاركة فى الاستفتاء على الدستور وحتى الآن.

ومن الأصناف التى شهدت انخفاضا اليوم، الطماطم حيث تراوح سعرها جنيه لـ1.25 مقابل 1.50 جنيها للكيلو بانخفاض قدرة 25 قرشا عن أسعار نهاية الأسبوع الماضى، كما واصلت انخفاض سعر الفاصوليا الخضراء لـ3 جنيهات للكيلو مقابل 3.50 جنيها بانخفاض قدرة 50 قرشا، والبطاطس انخفض سعرها لـ2.50 مقابل 2.60 قرشا مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع الماضى، وقال "الحداد" إن البصل الجديد حقق انخفاضا بسوق العبور ليصل إلى لـ2.25 مقابل 2.50 جنيهات بانخفاض قدره 25 قرشا، كما انخفضت أسعار البسلة لتسجل 4 جنيهات للكيلو مقابل 4.50 جنيها بانخفاض قدره 50 قرشا.

ومن الأصناف التى شهدت ثباتا فى أسعارها اليوم الجزر، حيث تراوحت أسعار بين جنيه و1.25 جنيها للكيلو، و3 جنيهات أسعار الخـيار الصوب، وجنيهان أسعار الخيار البلدى، ولبصل القديم لـ 2.60 جنيها، واستقرت أسعار السبانخ عند 1.50 جنيها، والملوخية الصوب استقرت عن 4 جنيهات و2.50 جنيها لـأسعار الباذنجان العروس و3.50 أسعار الباذنجان أبيض الحشو.

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