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قيادي سلفي: صاحب قناة "الفتح" يتاجر بالدين ويوهم الناس بالعلاج من خلال الدعاء

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قيادي سلفي: صاحب قناة "الفتح" يتاجر بالدين ويوهم الناس بالعلاج من خلال الدعاء قيادي سلفي: صاحب قناة "الفتح" يتاجر بالدين ويوهم الناس بالعلاج من خلال الدعاء

كتب : سعيد حجازي منذ 11 دقيقة

حذر الشيخ أحمد الفولي عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية بالقاهرة، من خداع صاحب قناة الفتح أحمد عبده عوض ودعواته للشفاء بالدعاء والتجارة بالدين، قائلا لـ"الوطن": عوض صاحب خزعبلات الشفاء من كل داء والتجارة بالدين نحذر الناس منه، فهذا الرجل يدعي أنه على عـلم بكيفية استخراج الكنوز، وعلى علم بشفاء جـمـيـع الأمراض، وتفسير الأحلام والرؤى، وعلاج العـقم والإنجاب، والعلاج بالبخوروالأذكار غير النبوية، وعلاج فك السحر".

وتابع: يأخذ من الناس أموالا باهظة، وخاصة النساء وقد رأيت ذلك بنفسي، وينخدع الكثير من بسطاء المسلمين ببكائه الذي لا يتوقف، ويسارعون إلى الاتصال به.

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