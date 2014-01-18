"الأونروا": منع إدخال مواد البناء لغزة عطل مشاريع بربع مليار دولار

كتب : أ ش أ منذ 33 دقيقة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال مواد البناء لقطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري، عطل تنفيذ مشاريع بقيمة ربع مليار دولار.

وقال مدير عمليات وكالة الأونروا روبرت تيرنر خلال لقاء بجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة اليوم، إن المشروعات المتوقفة من بينها مشاريع جاهزة للتنفيذ وممولة بقيمة 152 مليون دولار، وأخرى حاصلة على التمويل بقيمة 100 مليون دولار، وأضاف تيرنر أن المشكلة الأساسية تتمثل بعدم إدخال مواد البناء رغم أن هذه المواد تجلب فقط لمشاريع الوكالة تحت رقابه صارمة، مشيرا إلى أن المقاولين الفلسطينيين تأثروا سلبا بتوقف إدخال مواد البناء للقطاع، وقال تيرنر إنه ليس لديه أي مانع من دخول أي مواد خام مطابقة للمواصفات من معبر رفح بشكل قانوني، ولكن ليس على حساب وقف إدخال المواد من معبر كرم أبو سالم.

وتحظر إسرائيل دخول مواد البناء للقطاع الخاص في قطاع غزة، وتستثني دخولها بشكل محدود للمشروعات التي تنفذها وكالة "الأونروا" فقط، وذلك تحت ذريعة أن المقاومة تستخدمها في بناء الأنفاق العسكرية.