سيدورف: سعيد بالعودة لمنزلي في ميلان

روما، (إفي): أعرب الهولندي كلارنس سيدورف السبت في أول مؤتمر صحفي له كمدير فني جديد لميلان الإيطالي عن سعادته بتولي تدريب الفريق، مشيرا إلى أن الأمر يبدو مثل "العودة للمنزل".

وقال سيدورف الذي سبق له اللعب للـ"روسونيري" في الفترة بين عامي 2002 و2012 قبل مواجهة فيرونا الأحد في الدوري "لدي رغبة في العمل ونقل الحماس للفريق".

ويواجه المدرب الهولندي تحديا كبيرا حيث أن فريقه يحتل حاليا المركز الحادي عشر بفارق 30 نقطة عن يوفنتوس المتصدر.

وأضاف سيدورف "علي إظهار كل ما لدي لأنني أبدأ مسيرة جديدة، أشعر أنني مستعد لهذا التحدي والنتائج ستؤكد قدرتي على تخطي هذا الوضع، وإظهار قيم الميلان".

وأردف المدرب الهولندي "الفريق بكل تأكيد لم يترجم قوته إلى أرقام ولكن هذا الأمر سيحدث، ليس لدي شك، ميلان سيعود إلى ما كان عليه".

وأكمل سيدورف "الأمر يتعلق بكيفية العمل والحماس وامتاع الجماهير واقناعهم بأسلوب لعب جميل".

واعتبر اللاعب السابق أن الفريق "متحد للغاية"، مشيرا إلى أن ما يحتاجه هو "الدعم من الجماهير لأنهم اللاعب رقم 12 في كل المبارايات".

وبخصوص مسألة العنصرية في الدوري الإيطالي وكونه أول مدرب أسمر اللون يتولى مسئولية تدريب فريق في الـ(كالتشيو) علق بقوله "العنصرية موجودة في كل مكان بالعالم، ولكن ميلان دائما ما يظهر أنه نادي شجاع ويعشق التجديد ويسبق زمنه".