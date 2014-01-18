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المنطقة الشمالية العسكرية تنهي مشاكل موقع “9 ن” بين أهالي العامرية والمحافظة‎

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المنطقة الشمالية العسكرية تنهي مشاكل موقع “9 ن” بين أهالي العامرية والمحافظة‎ المنطقة الشمالية العسكرية تنهي مشاكل موقع “9 ن” بين أهالي العامرية والمحافظة‎

اللواء أركان حرب سعيد عباس  قائد المنطقة الشمالية العسكرية

حضر اللواء أركان حرب سعيد عباس , قائد المنطقة الشمالية العسكرية اليوم ، مؤتمر جماهيري لأهالى قريبة أبو بسيسية ، بمنطقة الناصرية بالعامرية غرب الإسكندرية للإحتفال بإيجاد حل لمشكلة موقع ” 9 ن ” التابع لهيئة الصرف الصحي بالإسكندرية .

وأكد قائد المنطقة الشمالية في كلمته في المؤتمر علي حرص القوات المسلحة والفريق أول عبد الفتاح علي انهاء المشكلة المتعلقة بأهالي قرية أبو بسيسية ، مؤكداً أن الفوات المسلحة تضع صحة المواطن المصري في المقام الأول .

وأضاف أن القوات المسلحة وضعت بروتوكول تعاون بين المنطقة الشمالية العسكرية وبين أهالى قريبة أبو بسيسية وبين هيئة الصرف الصحي ، تنص علي إعادة تشغيل موقع “9 ن” الذي يستخدم في التخلص من المواد الصلبة ، وعدم بيع الحمأة الناتجة عن معالجة المواد الصلبة ، وتشكيل لجنة للتعرف علي الآثار البيئية الناتجة عن الموقع ومدى تأثيرها على صحة المواطنين .

شارك في المؤتمر اللواء طارق مهدي, محافظ الإسكندرية , واللواء أمين عز الدين, مدير أمن الاسكندرية , واللواء ناصر العبد رئيس المباحث الجنائية وعدد من شيوخ منطقة أبو بسيسية .

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