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اتحاد المحامين العرب يدين تصريحات الغنوشى حول نتائج الاستفتاء على الدستور في مصر

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اتحاد المحامين العرب يدين تصريحات الغنوشى حول نتائج الاستفتاء على الدستور في مصر اتحاد المحامين العرب يدين تصريحات الغنوشى حول نتائج الاستفتاء على الدستور في مصر

راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة بتونس

أدانت لجنة العلاقات الدولية باتحاد المحامين العرب تصريحات راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة بتونس حول نتائج الاستفتاء على الدستور فى والتى وصفها بأنها مهزلة ومأساة وأن مايحدث فى مصر لايعبر عن إرادة الشعب باعتبار أنه لايوجد دستور يحظى بنسبة 90% من اللذين صوتو”.

وقالت لمياء صبرى مبدى الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب أن اللجنة تعتبر أن تلك التصريحات وماسبقها تنم عن تورط علنى فى دعم جماعة الاخوان الارهابية بإعتبار حركته أحد فروعها.

وحذرت اللجنة راشد الغنوشى من التدخل فى الشأن المصرى وإطلاق الاحكام والوقوف أمام إرادة الشعب المصرى فى اختياراته.

وأوضحت اللجنة أنه على الغنوشى أن يواجه مصيره ومصير حركته التى أصبحت خارج إطار الزمن وألايستبيح أرض تونس مهد الثورة الحديثة وشرارة انطلاقها فى منح اللجوء السياسى لجماعة إرهابية فى الوقت الذى يناضل فيه الشعب التونسى لمناهضة ومحاربة الارهاب والبدء فى مسيرة البناء والديمقراطية.

أ.ش.أ

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