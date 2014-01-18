سفير مصر بالكويت يدعو المصريين بالخارج للمشاركة في مبادرة “وأنت بعيد تقدر تساعد”

دعا السفير عبد الكريم سليمان سفير مصر بالكويت جموع المصريين في الكويت والخليج ودول العالم أجمع إلى المشاركة في مبادرة موقع “مصريون في الكويت”، والتي تحمل شعار “وأنت بعيد تقدر تساعد”، وتقام للعام الثالث على التوالي، وتهدف إلى تكثيف تحويلات المصريين المصرفية إلى مصر في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

وقال السفير سليمان – في بيان صحفي اليوم ”إن تدشين مبادرة هذا العام سيكون من جميع فروع شركة المزيني للصيرافة في الكويت، حيث سيكون التحويل مجانا بدون عمولة لكل من يحول إلى مصر بالعملة المصرية لأي من أقاربه أو لحسابه الخاص، مؤكدا أنها مبادرة للتحويل وليس للتبرع”.

وأضاف أن المصريين وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية أثبتوا للعالم أجمع عظمتهم خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وخلال الاستفتاء على الدستور الجديد، منوها بأن المصريين في الخارج بصفة عامة وفي الكويت بصفة خاصة لهم دائما مواقف عظيمة تجاه بلدهم الأم التي لا يمكن أن يتخلوا عن تلبية نداءها.

وأوضح سليمان أن مبادرة “وأنت بعيد تقدر تساعد” تحقق نجاحات عاما بعد عام، حيث أن عدد الذين شاركوا فيها العام الماضي بلغ قرابة 18 ألف شخص وقاموا بتحويل ما يعادل 4 ملايين دولار، مؤكدا حرصه على رعاية المبادرة لأهدافها النبيلة ولكونها مبادرة شعبية ستساهم في زيادة مدخرات العملة الصعبة في مصر، كما أكد حرصه على دعم أية أفكار بناءة في أي مجال بما يعود بالنفع على مصر وشعبها في الداخل والخارج.

وأشاد بالعلاقات المصرية الكويتية التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ وتعد علاقة مثالية بين دولتين شقيقتين، لافتا إلى أن مواقف الكويت مع مصر دائما مواقف مشرفة وأصيلة تعبر عن أصالة ومعدن هذا البلد الشقيق وارتباطه الوثيق بالشقيقة الكبرى التي لا تنسى الأشقاء والأصدقاء ومواقفهم المشرفة.

> وشدد سليمان على ترحيب مصر بأي مستثمر جاد، وخاصة المستثمرين الكويتيين الذين لهم مكانة خاصة ولهم تأثير واضح في الاقتصاد المصري منذ سنوات بعيدة، مبينا أن الكويت تعد ثالث أكبر الدول العربية استثمارا في مصر، وأن الاستثمارات في مصر ستظل في حماية القانون طالما كان المستثمر جاد ومارس أعماله وفقا للقانون.

ومن جهته، قال مؤسس موقع “مصريون في الكويت” الصحفي أسامة جلال “إن مبادرة “وأنت بعيد تقدر تساعد” ومنذ بدايتها قبل ثلاثة أعوام تهدف إلى الاحتفال الإيجابي والفاعل بالثورة وعلى طريقة المصريين في الخارج الذين يحنون إلى أرض الوطن ولديهم الشوق للمساعدة بكل ما يستطيعون، مؤكدا أن التحويلات المصرفية هي الطريقة المثلى للاحتفال بالثورة ومساعدة مصر لزيادة احتياطي النقد الأجنبي”.

أ ش أ