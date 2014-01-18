وزير الرى: الإعلان عن لجنة لإدارة نقابة المهندسين غداً

أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أنه يدرس حالياً تشكيل لجنة من الحكماء، لإدارة نقابة المهندسين، وفحص جميع الملفات المالية والإدارية بالنقابة، تمهيدًا لإحالة أى مخالفات واردة بها إلى النائب العام، على أن تبدأ أيضاً فى تجهيز النقابة للانتخابات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية خلال 90 يومًا.

وأكد عبد المطلب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة التى سيتم تشكيلها سيكون فيها نسبة لأصحاب الكفاءة من شباب المهندسين لم يتحدد عددهم، إيمانا منه بضرورة مشاركتهم فى إعادة نقابتهم مرة أخرى إلى دورها الوطنى الذى تغيبت عنه خلال الفترة الماضية، وذلك بمساعدة كبار المهندسين وشيوخهم، وسيتم الانتهاء من تشكيلها غداً.

وأضاف عبد المطلب أن المجلس الجديد للنقابة ستكون اهتماماته موجهة نحو الشأن الداخلى وليس الخارجى، وأنهم جميعا سيختارون مجلس جديد خلال الفترة المقبلة يعبر عن إرادتهم، ويحقق مطالبهم، مشيراً إلى أنه تقدم فى وقت سابق ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1407 ضد مجلس نقابة المهندسين، للتحقيق فى المخالفات التى قام بها المجلس، بناءً على الشكاوى المقدمة من مهندسين، والتى تتمثل فى قيام المجلس بتخصيص مبالغ مالية من صندوق المعاشات لمصابى رابعة والنهضة، بمعدل 1500 جنيه شهريا من المهندسين والإداريين، على الرغم من أن الإداريين ليسوا أعضاء بالنقابة، ولا يقيمون بسداد الاشتراكات، بالإضافة إلى المبالغ التى تم صرفها فى مشروع إعمار غزة، وكان آخرها فى أكتوبر الماضى، حيث قام مجلس النقابة بصرف 7 ملايين جنيه، على الرغم من أنه لا توجد تفاصيل حول ما يتم تنفيذه من مشروعات لإعمار غزة.

وأكد عبد المطلب، أن هذا يعتبر إهدارا للمال العام، ويؤثر على مستقبل ميزانية الصندوق، والمخالفة الثانية تتمثل فى زيادة قيمة معاشات المهندسين، وهو ما يشكل عبئا على ميزانية الصندوق، ويهدد بانهياره واللجوء إلى الودائع لاستمرار صرف المعاشات خلال السنوات القادمة.

وكانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للمهندسين، والتى عقدت أمس لسحب الثقة من مجلس النقابة الإخوانى، أعلنت عقب فرز الصناديق، سحب الثقة من النقيب الإخوانى، حيث بلغ عدد المصوتين بنعم على سحب الثقة 8887 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة 70، مقابل 6886 صوتوا بـ"لا" لعدم سحب الثقة.

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