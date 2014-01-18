CBC تحصد المركز الأول في استفتاء مجلة "دير جيست"

كتب : فاطمة النشابي منذ 10 دقائق

أعلنت مجلة "دير جيست" عن حصول قناة CBC على المركز الأول وCBC دراما كأفضل قناة مسلسلات، والإعلامية لميس الحديدي على أفضل مذيعة لعام 2013 وبرنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" على أفضل برنامج، وذلك وفقًا للاستفتاء السنوي الذي أجرته المجلة والصادر عن آراء الجمهور.

وأعلنت الجائزة رسميًا صباح اليوم السبت 18 يناير وستتسلم الدكتورة منار الأمين، المدير التنفيذي لمجموعة قنوات سي بي سي، جائزة CBC دراما كأفضل قناة مسلسلات، وجائزة برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" الذي حصل على أفضل برنامج، وتتسلم الإعلامية لميس الحديدي جائزتها بنفسها.

وكانت شبكة قنوات سي بي سي، وعلى رأسها قناة سي بي سي إكسترا، قد قدمت خلال يومَي الاستفتاء على الدستور في الثلاثاء والأربعاء الماضيين نقلاً للأحداث أولاً بأول على الهواء مباشرة من مختلف اللجان المنتشرة في 27 محافظة.

ونقلت قناة "سي بي سي إكسترا"، عبر برنامج "مصر تنتخب المستقبل"، تغطيتها الخاصة لعملية الاستفتاء على الدستور من خلال عرض 30 شاشة مصغرة عبر الشاشة الرئيسية.

وشملت التغطية أفكارًا جديدة وتناول مختلف من خلال البيانات الإحصائية والتناول التفصيلي والعميق للحدث من زواياه المختلفة.

وتفوقت "سي بي سي إكسترا" على الكثير من القنوات الإخبارية وقدمت الأفضل في تقنيات الصورة من بين القنوات المصرية، واستخدمت كل الأشكال التليفزيونية في التغطية سواء داخل الاستوديو أو خارجه، وأثنى عدد من خبراء الإعلام على الخدمة التي قدمتها القناة في شكلها الجديد، ونالت رضا المشاهدين.