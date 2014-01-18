أبوحديد: لا تعديل أو زيادة في قيمة الضريبة على الأطيان الزراعية

وزير الزراعة: الحكومة تعمل على رفع مستوى معيشة الفلاح دون أعباء

كتب : الوطن السبت 18-01-2014 15:28

صرّح الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه ليس هناك أي تعديل في قيمة الضريبة على الأراضي والأطيان الزراعية هذا العام.

وأوضح أبوحديد أنه ليس لدى الحكومة أي نية في التفكير في تعديل القيمة الإيجارية في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة الفلاح المصري والتيسير عليه وتوفير كل مستلزمات الإنتاج لقطاع الزراعة، وتهيئة الظروف للفلاح المصري للنهوض بقطاع الزراعة دون أي أعباء.