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غدا.. الاتحاد النوعى لنساء مصر يكرم صحفية من "اليوم السابع"

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غدا.. الاتحاد النوعى لنساء مصر يكرم صحفية من "اليوم السابع" غدا.. الاتحاد النوعى لنساء مصر يكرم صحفية من "اليوم السابع"

يكرم الاتحاد النوعى لنساء برئاسة الدكتورة هدى بدران غدا الأحد، 18 صحفيا مصريا، حيث تسلمهم رئيس الاتحاد جائزة "الاتحاد التقديرية لعام 2013"، فى احتفال يقام خصيصا بهذه المناسبة بمقر نادى السيارات، وذلك تقديرا من الاتحاد لجهودهم فى مجال الإعلام عن قضايا المرأة على مدى عام، والذى عانت فيه المرأة المصرية فى جزء كبير منه من تهميش وإبعاد عن الساحة، مما كان لرسالتهم الصحفية الأثر البالغ فى مساندة جهد الاتحاد فى الدفاع عن المرأة.

وصرحت الدكتورة هدى بدران اليوم بأنه بعد ثورة 30 يونيه واصل الاتحاد الذى يعبر عن رأى المرأة بكل أطيافها مهمته فى طرح قضايا المرأة، والتعبير عن همومها وآمالها وطموحاتها، مشيرة إلى أن ذلك تضمن دور الإعلام فى دعم خارطة المستقبل وحملة الاتحاد للتصويت بـ"نعم" على الدستور، بالإضافة إلى حملته لدعم 100 مرشحة فى مجلس النواب المقبل.

وقد وقع اختيار الاتحاد على 18 صحفيا يمثلون وكالة أنباء الشرق الأوسط ومعظم الصحف والمواقع الإلكترونية ممن أثروا عمل الاتحاد بمقالاتهم وتغطيتهم الصحفية والإخبارية المتعلقة بالمرأة والدستور.

والمكرمون هم نورهان حسن "اليوم السابع"، وشادية محمود وعلى حسن، نائبا رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وصفاء شاكر وهالة السيد وسامية عبدالسلام ومحمد نبيل من جريدة الأهرام، وهدى مراد ومروة حمدى من جريدة الجمهورية، وعمر النجار من الشروق، وعزة قاعود من موقع الجمهورية الإلكترونى، وآية عز الدين من جريدة فيتو، وأمانى إبراهيم جريدة المساء، وهدى رشوان من الوطن، وهيثم سعد الدين موقع صدى البلد، وهاجر عثمان، البديل، وبسمة المهدى ويمنى مختار، المصرى اليوم.

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