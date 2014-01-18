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طلاب تجارة الأزهر يؤدون الامتحانات وسط تكثيف أمنى

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طلاب تجارة الأزهر يؤدون الامتحانات وسط تكثيف أمنى طلاب تجارة الأزهر يؤدون الامتحانات وسط تكثيف أمنى

تمركزت قوات الأمن، التابعة لوزارة الداخلية، داخل حرم جامعة الأزهر، لتأمين أعمال الامتحانات بها، بعد زيارة خالد عبد العزيز وزير الشباب ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لتفقد أوضاع الجامعة وأعمال الامتحانات.

وتواجدت قوة من جنود الأمن المركزى مع سيارة مكافحة الشغب، أمام مبنى الامتحانات بكلية التجارة وأخرى أمام البوابات الرئيسية لأمن لجامعة، حيث بدأ طلاب كلية التجارة فى أعمال الامتحانات المقرر أن تبدأ فى تمام الساعة الثالثة عصراً.

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