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وزير الزراعة: لا تعديل أو رفع قيمة ضريبة الأطيان الزراعية

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وزير الزراعة: لا تعديل أو رفع قيمة ضريبة الأطيان الزراعية وزير الزراعة: لا تعديل أو رفع قيمة ضريبة الأطيان الزراعية

أعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه ليس هناك أى تعديل أو رفع التقدير العام لضريبة الأطيان الزراعية هذا العام.

وأوضح أبو حديد، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن ليس لديها أى نية فى تعديل القيمة الإيجارية فى الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة الفلاح المصرى، والتيسير عليه وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج لقطاع الزراعة، وتهيئة الظروف للفلاح المصرى للنهوض بقطاع الزراعة دون أية أعباء.

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