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الخارجية: نناشد الصيادين المصريين عدم دخول المياه الإقليمية للدول

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الخارجية: نناشد الصيادين المصريين عدم دخول المياه الإقليمية للدول الخارجية: نناشد الصيادين المصريين عدم دخول المياه الإقليمية للدول

قال السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الصيادين الـ13 الذين تم احتجازهم أمس بعد دخولهم المياه الإقليمية لـ"ليبيا" وصلوا إلى مقر السفارة المصرية بطرابلس، استعدادا لترحيلهم إلى .

وناشد عبد العاطى، خلال اتصال هاتفى لقناة "المحور" اليوم السبت، الصيادين المصريين عدم دخول المياه الإقليمية للدول الأخرى حتى لا يتعرضوا لأى مشاكل، مشيرا إلى أن القنصلية المصرية تقدم الدعم الإنسانى للصيادين الـ13.

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