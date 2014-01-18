الخارجية: نناشد الصيادين المصريين عدم دخول المياه الإقليمية للدول

قال السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الصيادين الـ13 الذين تم احتجازهم أمس بعد دخولهم المياه الإقليمية لـ"ليبيا" وصلوا إلى مقر السفارة المصرية بطرابلس، استعدادا لترحيلهم إلى مصر.

وناشد عبد العاطى، خلال اتصال هاتفى لقناة "المحور" اليوم السبت، الصيادين المصريين عدم دخول المياه الإقليمية للدول الأخرى حتى لا يتعرضوا لأى مشاكل، مشيرا إلى أن القنصلية المصرية تقدم الدعم الإنسانى للصيادين الـ13.

لمزيد من التقارير..

"الخارجية": واجبنا الوقوف مع الصيادين المقبوض عليهم رغم تجاوزاتهم

وصول أنس الفقى إلى التجمع الخامس لنظر محاكمته فى "الكسب غير المشروع"

تشريح 3 جثث من ضحايا اشتباكات الألف مسكن.. والتحقيق مع 3 إخوان

>