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وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية: هدوء مع بدء امتحانات الإعدادية ولا شكاوى

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وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية: هدوء مع بدء امتحانات الإعدادية ولا شكاوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية: هدوء مع بدء امتحانات الإعدادية ولا شكاوى

كتب : صالح رمضان السبت 18-01-2014 15:00

قال محمد حسام الدين أحمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن 84914 طالبًا وطالبة أدوا اليوم امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول في شهادة إتمام المرحلة الإعدادية بمحافظة الدقهلية أمام 499 لجنة، وتستمر الامتحانات لمدة خمسة أيام مع تعطلها يوم الأحد فقط لتزامنه مع عيد الغطاس.

وأضاف أنه تم عمل برتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن الدقهلية لتأمين جميع أعمال الامتحانات، كما تم تكوين غرف عمليات بمقار المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحان، وقامت قيادات المديرية بمتابعة أعمال الامتحان بجميع أنحاء المحافظة والتأكد من توافر الهدوء والراحة النفسية لطلاب وعدم استخدام أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان، مع تواجد طبيب في كل لجنة لمتابعة لحالة الصحية للطلاب.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية إن الطلاب أدوا اليوم الامتحان في مادتي اللغة العربية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وجاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط ومن المقرر الدراسي.

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