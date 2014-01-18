مدير طب المستشفيات بالدقهلية: ليس لدينا أنفلونزا طيور أو خنازير

كتب : صالح رمضان السبت 18-01-2014 15:03

أكد الدكتور هشام مسعود، مدير طب المستشفيات بمديرية الصحة بالدقهلية، أن الحالات المحجوزة في مستشفى الصدر بالمنصورة هي حالات أنفلونزا موسمية مصابة بارتفاع في درجات الحرارة والرشح واحمرار في العينين.

وقال مسعود إنه تم حجز 22 حالة، خرج منهم 11 بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية من خلال تحاليل المعامل المركزية لوزارة الصحة.

وقال إنه لا توجد أي حالة مصابة بأنفلونزا الطيور أو أنفلونزا الخنازير، وبالتعاون مع إدارة الطب البيطري تأكدنا من عدم وجود حيوانات مصابة بالفيروس.