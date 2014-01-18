مشيخة الأزهر تعلن تفاصيل بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب لمواجهة التطرف

أعلنت مشيخة الأزهر أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم بين الأزهر والأوقاف وبين وزارة الشباب يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الشباب ، من أجل رعاية النشء والشباب اجتماعيا وثقافيا وسياسيا وعلميا ورياضيا وروحيا من خلال دمجهم في البرامج والمشروعات، ورفع مستوى الانتماء والولاء للوطن في نفوس النشء والشباب وتصحيح المفاهيم الخاطئة مع نشر قيم التسامح وقبول الآخر وغرس وإنماء منظومة القيم المميزة للشخصية المصرية.

وأضاف بيان لمشيخة الازهر أن البروتوكول يهدف كذلك إلى تنمية قدرات طلاب جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية في مختلف المجالات الاجتماعية والدينية والثقافية والاقتصادية والتطوعية ، ومشاركة طلاب جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية في جميع الفعاليات التي تنظمها وزارة الشباب “معسكرات / رحلات / ندوات مؤتمرات / معارض /حوارات / دورات تدريبية” وكل ما يستحدث من برامج ومشروعات لوزارة الدولة لشئون الشباب.

وأشار البيان إلى التعاون المشترك فى مجال الإعلام والترويج لأنشطة وزارة الدولة لشئون الشباب بجريدة صوت الأزهر ، والربط الالكترونى بين موقع مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف ووزارة الدولة للشباب “صفحة التواصل الاجتماعى لوزارة الشباب” للتعريف والإلمام بالبرامج والمشروعات والأنشطة التى تنفذها وزارة الشباب وفقاً لمعايير المشاركة بها.

وكان الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر نائبا عن الأمام الاكبر والدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب قد وقعوا بمشيخة الازهر بروتوكول التعاون المشترك.

أ ش أ