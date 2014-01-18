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الأمن يوافق على احتفالية لإحياء ذكرى 25 يناير بالقليوبية

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الأمن يوافق على احتفالية لإحياء ذكرى 25 يناير بالقليوبية الأمن يوافق على احتفالية لإحياء ذكرى 25 يناير بالقليوبية

 

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يقيم مركز الراشد للدراسات والابداع بمحافظة القليوبية بالتعاون مع جمعية بنها العسل وحركة امل يونية احتفالية بميدان الاشارة السبت المقبل امام قصرثقافة بنها ، لأحياء ذكرى ثورة 25 يناير ، وتأكيد على مطالبها من خلال تأييد القوات المسلحة ،  وعلى رأسها الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع لكونهم جادين فى تنفيذ مطالب الشعب المصرى والمتمثلة فى تنفيذ خارطة الطريق التى وضعها الجيش والشعب معا .

وقال حسام مشهور أمين عام جمعية بنها العسل أن الجهات الأمنية بمحافظة القليوبية وافقت على أقامة الأحتفالية التى تأتى تزامنا مع ذكرى ثورة يناير المجيدة .

وأضاف مشهور أن الأحتفالية ستتضمن عرض فقرات فنية منها الغناء والانشاد ومسرحية سياسية للتعريف بالخطر الذى كانت تحيكه جماعة ارهابية للوطن .

وأشار أن أحتفالية الشارع ستكون ضمن نشاط المركز والذى يقيم بعدها بأيام مؤتمرا حاشدا بحضور الدكتور رجائى عطية والمستشارة تهانى الجبالى لتوعية المواطنين بخطوات المرحلة الانتقالية وكيفية التعامل معها ، قائلا : أن هذه الاحتفالية سندعم من خلالها الفريق اول عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية .

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