الأمن يوافق على احتفالية لإحياء ذكرى 25 يناير بالقليوبية

يقيم مركز الراشد للدراسات والابداع بمحافظة القليوبية بالتعاون مع جمعية بنها العسل وحركة امل يونية احتفالية بميدان الاشارة السبت المقبل امام قصرثقافة بنها ، لأحياء ذكرى ثورة 25 يناير ، وتأكيد على مطالبها من خلال تأييد القوات المسلحة ، وعلى رأسها الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع لكونهم جادين فى تنفيذ مطالب الشعب المصرى والمتمثلة فى تنفيذ خارطة الطريق التى وضعها الجيش والشعب معا .

وقال حسام مشهور أمين عام جمعية بنها العسل أن الجهات الأمنية بمحافظة القليوبية وافقت على أقامة الأحتفالية التى تأتى تزامنا مع ذكرى ثورة يناير المجيدة .

وأضاف مشهور أن الأحتفالية ستتضمن عرض فقرات فنية منها الغناء والانشاد ومسرحية سياسية للتعريف بالخطر الذى كانت تحيكه جماعة ارهابية للوطن .

وأشار أن أحتفالية الشارع ستكون ضمن نشاط المركز والذى يقيم بعدها بأيام مؤتمرا حاشدا بحضور الدكتور رجائى عطية والمستشارة تهانى الجبالى لتوعية المواطنين بخطوات المرحلة الانتقالية وكيفية التعامل معها ، قائلا : أن هذه الاحتفالية سندعم من خلالها الفريق اول عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية .