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بالصور.. نجوم الفن والسياسة والاعلام يشاركون “7 أيام” الاحتفال بعامها الأول

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بالصور.. نجوم الفن والسياسة والاعلام يشاركون “7 أيام” الاحتفال بعامها الأول بالصور.. نجوم الفن والسياسة والاعلام يشاركون “7 أيام” الاحتفال بعامها الأول

حفل مجلة 7 أيام

حرص نجوم الفن والسياسة والإعلام والشخصيات العامة على مشاركة مجلس ادارة و تحرير مجلة 7 أيام، مساء أمس الجمعة، الاحتفال بمرور عام على إصدار المجلة، وذلك داخل فندق فور سيزونز نايل بلازا.

حضر الاحتفال أحمد المسلماني المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية ،أحمد القطان السفير السعودي بالقاهرة، المفكر السياسي مصطفي الفقي، الخبير الاستيراتيجي اللواء سامح سيف اليزل، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس ادارة حديد المصريين، ووليد مصطفى وحرمه الفنانة كارول سماحة.

كما حضر الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع وحرمه الاعلامية شريهان أبوالحسن، والمهندس محمد الأمين رئيس مجلس ادارة مجموعة cbc الفضائية، علاء الكحكي رئيس مجلس ادارة ميديا لاين، رجل الاعمال صلاح دياب ،البيرت شفيق رئيس مجلس ادارة قنوات on tv، محمد عبد المتعال رئيس mbc ، محمد هاني رئيس قنوات cbc وحرمه الاعلامية سهير جودة، رياض قورة مدير شركة برومو ميديا ،الاعلامي وائل الابراشي، الاعلامية ريهام السهلي، مصطفي شردي ،ياسر رزق رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم، عمرو عبد السميع، محمد فاروق رئيس تحرير وشوشة، الكاتبة والناقدة حنان شومان، حسن حمدي رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي، الناقد الرياضي حسن المستكاوي، كابتن محمود الخطيب ،كابتن أحمد شوبير وخالد مرتجي بالاضافة الى لفيف من مجلس ادارة شركة فودا فون.

ومن نجوم الفن حضر شريف منير، ليلي علوي، يسرا، أنغام، داليا البحيري،هند صبري، درة، وآروى جودة ،فريال يوسف ،سميرة سعيد ،السيناريست تامر حبيب ،المنتج والمؤلف محمد حفظي ،المخرج خالد يوسف، جمال العدل ،المنتج طارق الجانيني ،فرج أباظة ،فايز اباظة وحرمه هبة سراج الدين.

كان في استقبالهم د.ياسر أيوب رئيس التحرير وأشرف محمد السعدي رئيس مجلس الادارة.

 

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