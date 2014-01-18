جبهة مؤيدى السيسي بالإسماعيلية: سنعتصم بالتحرير للإحتفال بثورة يناير الجمعة المقبل

قال تامرالجندى المتحدث الرسمى “جبهة مؤيدى السيسي” بالاسماعيلية ومدن القناة وسيناء إنه تم توجية الدعوة لكافة الجماهير في كل المحافظات لتفويض الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع ليصبح رئيسا للبلاد.

وطالب سليمان الحوت مؤسس الجبهة “السيسى” من جموع الشعب المصرى والتوجه الى الشهر العقارى لعمل توكيلات باسم عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى وذلك بعد اعلان الرئيس عدلى منصور بدء اجراءات الانتخابات الرئاسية فى مارس و اقرار الدستور وذلك لتأيدخارطه الطريق واستكمال مطلب ثورة 30 يونيو وتلبية مطلب للشعب المصرى التى ظهرت اثناء الاستفتاء وتعتبر دافعا للخر لمطالبته بالترشح.

وأشار البيان إلى أنه سيتم الاعتصام في ميدان التحرير والميادين الرئيسية بالمحافظات الجمعة القادمة 24 يناير في الذكرى الثالثة للثورة وذلك للاحتفال بمرور 3 سنوات على انطلاق شرارة ثورة الكرامة الانسانية والحرية فى مليونية بعد اطلاق”مبادرة انزل”الذى جمعت مليون توكيل رسمى بمكاتب التوثيق بالشهر العقارى بالمحافظات لتفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسى منذ شهر فبراير لإدارة البلاد وتستأنف عملها من غداً الاحد 19 يناير وذلك بعد اقرار الدستور وتاييدخارطه الطريق واستكمال مطلب ثورة يونية وتلبية مطلب للشعب المصرى كما أشار سليمان الحوت الى جمع 4 ملايين توقيع بارادة شعبىة من القرى والمراكز المختلفة بمحافظات مصر لنفس الغرض.

وأوضح تامر الجندى المنسق العام للائتلاف انه لا بديل عن شخصية الزعيم السياسي والشعبى”والمقاتل عبد الفتاح السيسى” لخوض المعركة الرئاسية الذى سبق ان جمع الشعب حوله فى اكبر واسرع “تعبئة مدنية” من اجل بناء الدولة الحديثة التي سالت من اجلها دماء الشهداء والمصابين في ثورتى 25 يناير و30 يونيه فلايوجد غير سيحرر الوطن من المؤامرات الداخلية والخارجية واشار أنه تم الانتهاء من إعداد برنامج إلكترونى لجدولة بيانات المفوضين وتقسيمهم لمجموعات جغرافية فى كل مركز وحى بمحافظات مصر للحشد لمكاتب الشهر العقارى عند فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية منصف مارس 2014 لتحويل التفويضات إلى توكيلات ترشح رسمية.

أضاف الجندى اننى كنت على ثقة عندما كنت أول شخص يقوم بعمل أول توكيل برقم 1268/الحرف ج/لسنة 2013 بمكتب مجمع المحاكم بالإسماعيلية للفريق أول عبد الفتاح السيسى ليوكله بإدارة شئون البلاد وبدءت الفكرة الحتمية منذ فبراير 2013تتلخص فى مشروعة عمل توكيلات موثق بالشهر العقارى إلى أى شخص فى تجاه أى شيء , وهذا شيء يكفله الدستور والقانون فهو حق أصيل من حقوق الإنسان , وهذا ينطبق على “الفريق عبد الفتاح السيسى” باعتبار أن مصر هى ليست ملكية خاصة وإنما ملكية للشعب الذى هو مصدر السلطات وصاحب السيادة وعلى أبنائها أن يختاروا بشكل حقيقى وديموقراطى من يمثلهم ويقوم بقيادة سفينة الوطن التى أراها كانت تغرق وأهم الأسباب التى دفعتنى لليقين بان افضل شخصية هو وزير الدفاع ابن الجيش الوطني للتصدي لا رهاب جماعة الإخوان لمنع مصر من الانزلاق إلى الهاوية وتأكد ان المؤسسة العسكرية هو مؤسسة محايدة وتتمتع بالانضباط والقوة منذ الانحياز لثورة 25 يناير هل تتوقع أن يتبنى الشعب هذه الفكرة ويقوم بعمل توكيلات للقوات المسلحة”.