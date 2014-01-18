مدينة أسوان تحصل 325 الف جنيه رسوم نظافة خلال ديسمبر الماضي

تفقد اللواء مصطفى يسرى محافظ اسوان مشروع النظافة بالمدينة وقام بتفقد سيارات النظافة التي تم عمل صيانة لها بجهود واعتمادات الوحدة المحلية لمدينة أسوان وذلك بالحملة الميكانيكية بمنطقة بركة الدماس والتي تضم 3 سيارات رفع آلي للحاويات كبيرة الحجم من 7 و 10 أطنان ، بإجمالي 25 حاوية وجه مصطفي يسري إلي وضعها في المناطق السكنية ذات الكثافة الكبيرة لاستيعاب كافة مخلفات القمامة.

ومن جانبه أشار صابر سند رئيس مركز ومدينة أسوان بأن الوحدة المحلية نجحت خلال شهر ديسمبر الماضي في تحصيل 325 ألف جنيه كرسوم للنظافة من مختلف الأنشطة التجارية علي مستوي المدينة ، وهي التي ساهمت في استغلال هذه المبالغ لإجراء أعمال الإصلاح والصيانة لمعدات النظافة حيث جاري صيانة 200 صندوق قمامة بالحملة الميكانيكية لمشروع النظافة .