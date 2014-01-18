كاسياس يكمل عاما دون أي مباراة في الليجا؟

يكمل إيكر كاسياس حارس ريال مدريد عاما دون المشاركة في أي مباراة مع فريقه في الدوري الإسباني.

الحارس الإسباني الدولي لم يشارك مع ريال في الليجا منذ المشاركة أمام فالنسيا في 20 يناير 2013، حيث فاز الملكي 5-0.

وبعدها تعرض كاسياس لإصابة بكسر في اليد بعد ركلة طائشة من زميله ألفارو أربيلوا أمام فالنسيا أيضا في الكأس.

وخسر كاسياس موقعه بعدها لصالح دييجو لوبيز الذي حاز على ثقة جوزيه مورينيو ثم كارلو أنشيلوتي.

أنشيلوتي يعتمد على كاسياس في مباريات دوري أبطال أوروبا وكأس الملك فقط.

وفي حال عدم مشاركة كاسياس أمام ريال بيتيس يوم السبت في الجولة الـ20، سيواصل الحارس الدولي غيابه عن الليجا للمباراة الـ38 على التوالي.