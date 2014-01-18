الاثنين .. نجوم اف ام تعلن عن خطتها الانتاجية في 2014

كتب : نجلاء ابو النجا منذ 4 دقائق

تعقد محطة نجوم اف ام في الثانية عشر ظهر الاثنين القادم "20يناير" مؤتمراً صحفياً بفندق موفينبك بمدينة الانتاج الاعلامي للاعلان عن خطة المحطة الجديدة لعام 2014 بحضور نخبة من الاعلاميين مقدمي البرامج بالمحطة ، ويعقب المؤتمر حفل غذاء بحضور الصحفيين والقنوات الفضائية لتغطية الحدث .

تشهد المحطة في العام الجديد اكبر حركة تطوير منذ سنوات ، حيث اطلقت محطة راديو نجوم اف ام 100,6مجموعة جديدة من البرامج التي تنتمى لعالم التوك شو ,ونجحت في التعاقد مع عدد من نجوم الفضائيات على راسهم الاعلامي ابراهيم عيسى الذى يقدم برنامج (هكذا كذلك ) يومي الاثنين والاربعاء من الثالثة وحتى الخامسة مساءاً ,ود. خالد منتصر الذى يقدم البرنامج الطبي (العيادة )يوم الخميس من كل اسبوع من الواحدة وحتى الثالثة مساءً ,في حين يقدم يوسف الحسيني برنامج جديد بعنوان البعد الثالث يومي الاحد والثلاثاء في نفس موعد اذاعة برنامج ابراهيم عيسى ,ويقوم برنامج الحسيني على الاستماع لرأي الجمهور .

وفيما بدا انه نقلة نوعية في اداء نجوم اف ام ,أطلقت المحطة خدمة اخبارية جديدة تقوم خلالها بتقديم نشرة اخبارية كل ساعة على مدار ايام الاسبوع بغرفة اخبار مركزية تنافس المحطات الاخبارية المتخصصة .

وعلى مستوى البرامج اعادت المحطة تقديم عدد من نجومها الذين ارتبطت اسمائهم بنجاح نجوم اف ام على مدى سنوات حيث يقدم المذيع اكرم حسنى برنامج مسابقات جديد بعنوان (الممر ) في الثالثة عصر يوم الخميس من كل اسبوع ,بينما انضمت المذيعة هند رضا لكريم الحميدي في تقديم برنامج "عيشها بشكل تاني "وهو من اكثر البرامج جماهيرية حيث يذاع من الاحد للخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً ,وقال كريم الحميدي ان فقرات البرنامج شهدت تطويرا كبيرا منذ بداية العام ,وبينما اطلقت المحطة برنامج سيارات جديد بعنوان (تربو ) من تقديم الاعلامي تامر عاشور يذاع من 8ل 10 مساءً كل يوم اربعاء ,و تقدم يسرا الهوارى برنامج جديد بعنوان (اعدت مزيكا )تستضيف فيه الفرق الموسيقية المستقلة والمواهب الغنائية الشابة ,بينما يستمر النجوم القدامى لنجوم اف ام مثل اسامة منير الذى يلتقى بالجمهور في منتصف ليل كل احد وثلاثاء في البرنامج الشهير (انا والنجوم وهواك ),واحمد يونس الذى يستمر في تقديم برنامجه الشهير على القهوة منتصف ليل الاثنين والاربعاء والخميس .

بينما يستمر البرنامج الفني (نجوم على الهوا )اربع مرات اسبوعيا ويقوم بتغطية الفعاليات الفنية بعد ان انضم له المذيع كريم خطاب ,ويستمر مراون قدري ويارا الجندي في تقديم البرنامج الصباحى (عيش صباحك )في الثامنة صباحاً من الأحد إلى الخميس مع تقديم فقرة جديدة تستضيف كبار الكتاب والصحفيين لتحليل الاخبار .

وقال رامي محسن مدير الانتاج في نجوم اف ام ان هناك عدد من البرامج الجديدة التي سيتم اطلاقها خلال شهور السنة المختلفة والتي ستكون بمثابة مفاجاة من (نجوم )لمستمعيها ,في حين قالت هالة حجازي العضو المنتدب لشركة النيل للانتاج الإذاعي ,ان (نجوم اف ام )تهدف من خلال التطوير للحفاظ على المرتبة الاولى التي تحتلها منذ سنوات والتي اكدتها بحوث الاستماع هذا العام ,وقالت ان التحدي الحقيقي كان في اطلاق خدمة النشرات الاخبارية التي حققت نجاحا كبيرا ومستوى ينافس المحطات التي تقدم هذه الخدمة منذ سنوات.

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