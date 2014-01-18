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مساعد رئيس "الوفد": وزير الإسكان شكل لجنة لحل أزمة تلوث المياه بكفر الشيخ والبحيرة

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مساعد رئيس "الوفد": وزير الإسكان شكل لجنة لحل أزمة تلوث المياه بكفر الشيخ والبحيرة مساعد رئيس "الوفد": وزير الإسكان شكل لجنة لحل أزمة تلوث المياه بكفر الشيخ والبحيرة

أجرى محمد عبد العليم داوود، مساعد رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشعب السابق، اتصالاً بوزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب، حول تلوث مياه الشرب بفرع النيل برشيد أمام دسوق وفوة ومطوبس والرحمانية ورشيد والمحمودية، ومختلف المراكز والقرى الواقعة على جانبى نهر النيل، لافتاً إلى أنه على الفور قرر الوزير إرسال لجنة من وزارة الإسكان ومراكز مراقبة المياه فورا لمعرفة الأزمة وأسبابها، لإنقاذ الموقف على وجه السرعة.

وقال داوود، فى تصريحات صحفية، إن أهالى محافظتى كفر الشيخ والبحيرة، خاصة دسوق وفوة ومطوبس قد انتابتهم حالة من الفزع نتيجة وجود بقع ملوثة وزيوت بعرض نهر النيل، مما جعل المياه رائحتها وطعمها لا يطاق، مما يهدد صحة المواطنين.

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