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محافظ الدقهلية: 53 مليون جنيه لتطوير المنطقة الصناعية بجمصة

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محافظ الدقهلية: 53 مليون جنيه لتطوير المنطقة الصناعية بجمصة محافظ الدقهلية: 53 مليون جنيه لتطوير المنطقة الصناعية بجمصة

أكد المهندس عمر الشوادفى محافظ الدقهلية، أن القوات المسلحة ستبدأ العمل الفعلى فى استكمال منشآت مستشفى المنصورة العام بداية من الشهر المقبل، وسينتهى المشروع فى فترة وجيزة للغاية، مؤكدا أن كرة الثلج قد تحركت بالمحافظة على المسار الصحيح.

وأشار الشوادفى فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم استلام مبلغ 53 مليون جنيه و730 ألف جنيه للبنية التحتية للمنطقة الصناعية بجمصة، بالإضافة إلى تطوير المنطقة الصناعية بتل المقدام بميت غمر بتكلفة 130 مليون جنيه، وتم عقد لقاءات وورش عمل مع أصحاب مصانع الألمونيوم حتى تكون منطقة صناعية متميزة.

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