محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الشهادتين الإعدادية والابتدائية

أصدر اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى، توجيهاته لمسئولى التربية والتعليم بإعادة الفصول وحجرات الأنشطة التى تم استخدامها كمقار انتخابية للاستفتاء على الدستور إلى حالتها الأولى، مع إعادة ترتيب المقاعد والمكاتب والأجهزة والمستلزمات التعليمية إلى طبيعتها لتهيئة المناخ أمام استكمال العملية التعليمية.

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان للجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وامتحانات النقل بالثانوية العامة والتى شملت مدارس السادات الابتدائية المشتركة ومحمد مكاوى يعقوب للغات التجريبية ومجمع مدارس العروبة المشتركة، ومدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة للاطمئنان على سير الامتحانات، بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير والتجميل بميدان الجيش ومحاوره حيث وجه المحافظ إلى توفير زائر صحى بمدرسة السادات الابتدائية للتعامل مع أى حالات طارئة سواء للتلاميذ أو العاملين بالمدرسة.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن بسرعة رفع اللافتات الإعلانية الخاصة بالاستفتاء على الدستور من على الجدران والأسوار وأعمدة الإنارة والأكشاك الكهربائية من أجل إعادة الوجه والرونق الحضارى لمدينة أسوان وباقى مدن المحافظة مؤكداً على حرص المحافظة لتوفير كافة وسائل الراحة بلجان الامتحانات على مستوى المحافظة من أجل العمل على راحة الطلاب وتهيئة الجو النفسى لهم، مع توفير الأمن العام والانضباط داخل اللجان وخارجها وسير الامتحانات بهدوء وسلامة حرصاً على مصلحة الطلاب.

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