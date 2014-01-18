Michelle Obama تحتفل بعيدها الخمسين

احتفلت السيدة الأمريكية الأولى Michelle Obama بعيدها الـ50 في 17 كانون الثاني، وكانت هدية عيدها بطاقة عضوية في الرابطة الأمريكية للمتقاعدين AARP.

السيدة الأولى عبّرت عن سعادتها بالانضمام إلى الرابطة، بعد أن سبقها إلى الانضمام زوجها الرئيس Obama، حيث ستعمل على تنفيذ أعمال خيرية بمعيّة العديد من الأشخاص الذين تجاوزوا سنّ الخمسين، في الوقت الذي ستنعم السيدة Obama وزوجها الرئيس بالضمانات الصحية التي تُمنح لحاملي بطاقة AARP.

وأشارت السيدة Obama في حديث لها إلى موقع PEOPLE إلى أنّ ما تعرفه عن العمر هو أنه رقم، فيما العمر بالنسبة إليها هو حالة ذهنية يتوصل إليها الإنسان، كاشفة عن أن شعورها الراهن، وهي في الخمسين، لم يختلف عن شعورها عندما كانت في سنّ أصغر.

أما بالنسبة إلى الهدية الكبرى التي تلقتها من زوجها الرئيس Obama، فصرّحت بأنّ ذلك لن يُعلن عنه، وستبقى الهدية في إطار السرية المطلقة.

يذكر أنّ Michelle Obama كانت تحضّر قبل أيام لاستقبال عيد ميلادها، عندما دعت مجموعة من رفاقها، وعلى رأسهم صديقتها Oprah Winfery إلى منزلها في هاواي.

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