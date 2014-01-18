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مؤسسة كندية تنتج 320 أوقية ذهبية من مناجم الكونغو الديمقراطية

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مؤسسة كندية تنتج 320 أوقية ذهبية من مناجم الكونغو الديمقراطية مؤسسة كندية تنتج 320 أوقية ذهبية من مناجم الكونغو الديمقراطية

بدأت مؤسسة "بارنو" الكندية للتعدين إنتاج الذهب من مناجم امتياز عملها فى بانرو بالكونغو الديمقراطية.

وأعلنت المؤسسة- فى بيان صحفى أصدرته اليوم "السبت"- أنها أنتجت 320 أوقية ذهب بصورة أولية، وأنه من المتوقع أن يزيد معدل الإنتاج من المنطقة التعدينية المذكورة خلال الربع الأول من العام الحالى، بعد استكمال اللمسات الأخيرة لخطوط تنقية الخام للمجمع التعدينى الضخم المقام فى بانرو.

وأشار بيان المؤسسة إلى أن الكونغو الديمقراطية تزخر باحتياطيات ضخمة من الذهب تؤهلها لمكانة عالمية متقدمة بين منتجى هذا المعدن الثمين، وأنه من المتوقع بدء الإنتاج التجارى من ذهب مناجم بانرو قبل نهاية الربع الثانى من العام الحالى.

وتقدر المؤسسة حجم إنتاج المنجم (الواقع على بعد 210 كيلومترات من إقليم كيفو المعروف بحزام الذهب الكونغولى الشرقي) بنحو مائة ألف أوقية فى حده الأدنى و225 ألف أوقية فى حده الأقصى.
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