ممارسة الرياضة أحد الركائز الأساسية للوقاية من مرض السكر

مرض السكر مرض العصر الآن فى مصر، يقول الدكتور أحمد شلغم، أستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس، إن مرض السكر يحدث نتيجة ارتفاع مستوى السكر فى الدم بسبب نقص أو عدم فاعلية هرمون الأنسولين الذى تفرزه غدة البنكرياس، مما يؤدى إلى حدوث مضاعفات مزمنة نتيجة لتأثيره على العين والكلى والأعصاب والشرايين، حيث يبلغ المستوى الطبيعى للسكر عند الأشخاص غير المصابين بالسكر إلى 3.9 إلى 6.1 مللى مول / لتر للشخص الصائم، ويكون أقل من 7.8 مللى مول/لتر الشخص بعد تناول الوجبة بساعتين، والشخص المريض بالسكر يكون مستوى السكر بالدم 7 مللى مول فأكثر للشخص الصائم، 11.1 مللى مول فأكثر بعد تناول الشخص الوجبة بساعتين.

وأشار الدكتور شلغم إلى أن علاج السكر بعدة طرق يختلف من مريض إلى آخر، وكذلك حسب نوع السكر عند المريض، حسب ما يحدده الطبيب ومنها، العلاج بالنظام الغذائى - تأثير الرياضة على السـكر - العلاج بالأقراص الخافضة للسكر- العلاج بالأنسـولين أو أنواع الأنسولين ومفعولهـا.

ونظراً لأهمية الرياضة لمريض السكر يوضح تأثير الرياضـة على السـكر، فممارسة الرياضة بانتظام لها فوائدها الترفيهية والصحية والنفسية، وأصبحت الآن أحد الركائز الأساسية للوقاية من مرض السكر قبل العلاج والتحكم فيه فى حالة حدوثه، ولكن لابد من ارتباط ممارسة الرياضة بالنظام الغذائى الجيد الكافى لتنظيم السكر لمرضى السكر.

وينصح دكتور شلغم مرضى السكر بالآتى:

ـ فحص مستوى السكر فى الدم قبل ممارسة الرياضة، فإذا كان أكثر من 14–16.7 ملمول/ل 250–300 مجم/دل مع وجود أو أسيتون فى البول أو عدم وجودة فينصح بتأجيل ممارسة الرياضة، حتى لا يحدث ارتفاع شديد فى مستوى السكر، وبالتالى غيبوبة السكر.

ـ إذا كنت ممن يعالجون بحقن الأنسولين، فيجب تقليل جرعة الأنسولين الصافى وذلك حسب مدة الممارسة وهنا ينصح الأطباء من يتعاطون حقن الأنسولين فى البطن أفضل من الذراع أو الفخذ لان امتصاص الأنسولين ووصوله للدم يكون أسرع مع الحركة المستمرة للذراع والفخذ.

ـ تجنب ممارسة الرياضة أثناء قمة مفعول الأنسولين، وذلك لتفادى حدوث هبوط السكر كما ننصح باستعمال الحذاء الرياضى المناسب، وتجنب الحذاء الضيق أو الواسع وذلك لتفادى تقرح أو تسلخ القدمين وكذلك ننصح قبل ممارسة الرياضة بعمل تمرينات خفيفة التسخين أو الإحماء لمدة 5 :10 – دقائق وذلك لتهيئة العضلات والقلب والرئتين للمجهود التالى وتختلف أنواع التمرينات تبعاً لنوع الرياضة.

ـ كما يجب على المريض حمل المأكولات التى تحتوى على السكر، وذلك لاستعمالها أثناء وبعد ممارسة الرياضة.

ـ عند الانتهاء من ممارسة الرياضة على المريض عمل تمرينات الاسترخاء أو التهدئة للعضلات وذلك بالتمرينات الخفيفة أو المشى لمدة 5 ـ 10 دقائق حتى يمكن للقلب العودة تدريجياً إلى مستوى ما قبل الرياضة.

ـ فحص القدمين لاستبعاد حدوث أى خدوش أو جروح أو تسلخات أو تقرحات لكى تعالج فى الوقت المناسب.

يقول الدكتور شلغم بصفة عامة يمكن لمرضى السكر من النوعين الأول والثانى والذين يتمتعون بمستويات منتظمة للسكر فى الدم ولا يعانون من أى مضاعفات للسكر أن يمارسوا مختلف أنواع الأنشطة الرياضية بشرط مراعاة الاحتياطات السابقة لتجنب حدوث المضاعفات.

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