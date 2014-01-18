بعد خلافهما.... مديرة أعمال رويدا عطية تكشف أسرارها

خبر زواج رويدا عطية وعبد الكريم حمدان بات مؤكداً، ليس بالوثيقة التي سربت قبل أيام فحسب، بل بتأكيد مديرة أعمالها السابقة التي أكدت أنّ عقد القران تمّ في شركة الإنتاج التي تملكها، والتي كان من المقرر أن تنتج لرويدا أعمالها قبل أن يقع الخلاف قبل أيام ويلجأ الطرفان إلى حرب بيانات وشائعات.

فبعد أن ردّت رويدا وعبد الكريم على خبر زواجهما بالتأكيد عبر بيان مشترك أن ما كتب هو مجرد شائعة، وتلفيقات مبنية على حقد وخيال مريض، بهدف النيل منهما بطريقة تسيء إليهما شخصياً وفنياً.

وأضاف البيان نقلاً عن رويدا وعبد الكريم "أننا إذا صمتنا طويلاً عن تناولنا بطريقة سيئة، فذلك مرده إلى ثقتنا بالرأي العام الواعي والمثقف والقادر على تمييز الحقيقة من الإشاعات، والخبر من الفبركة، والحسد من الحب والبغضاء من النقد البناء".

وتابع البيان والحديث على لسان الفنانين "بصفتنا الشخصية نقول لكل ما يتساءل عن صحة ما يشاع حولنا سوياً، بأن ما نقدمه للناس هو الفن والصدق والحب، وكل ما يصدر عنا شخصياً هو الخبر الصحيح وكل ما يصدر عن جهات همها الإضرار بنا فهو عمل يتحمل مسئوليته القانونية من قام به، وحيث يلزم أن نستعين بالقضاء لرد آذى يطالنا ومن نحب، فلن نتأخر في استخدام الطرق القانونية للحصول على حقوقنا من المسيئين بالقضاء".

وأنهى الاثنان البيان بدعوة الجميع إلى عدم تبنّي الخبر الشخصي إلا من أفواههما ومن مصادرهما الحصرية المباشرة و"كل ما عدا ذلك لا نتحمل مسئوليته ولا يعنينا" بحسب الفنانين.

وكان البعض قد صدّق أنّ الوثيقة التي تم تداولها مزورة، إلى أن أصدرت شركة العنود للإنتاج الفني لصاحبتها عانود المعاليقي، مديرة أعمال رويدا بياناً أكد صحّة الوثيقة التي تم تداولها والتي تؤكد زواج النجمين وجاء في البيان "نعلن إن إبرام عقد الزواج تمّ في مكتب الشركة بحضور عدد من الشهود وذلك بناءً على رغبة العروسين في تتويج علاقتهما بعقد ديني شرعي رسمي، بدل استمرار العلاقة سرية وغير شرعية.

ونفت الشركة أي اتهامات بشأن ما قيل حول إنها أي الشركة هي من سربت العقد قائلة " نحن ننفي نفياً قاطعاً أن يكون تسريب الوثيقة تمّ من قبلنا بل ونسجّل استغرابنا من تلك الادعاءات والافتراءات وبخاصة أن الفنانة وزوجها كانا ظهرا في صور تظهر شرعية العلاقة، نُشرت على صفحة رويدا عطية الخاصة على موقع الفايسبوك، وهذا ما نشرته إحدى المجلات الزميلة منذ فترة، نقلاً عن صفحة رويدا الخاصة، ونشير أيضاً أنه وبعد الافتراء علينا، جرى سحب الصور الحميمة من صفحة رويدا"

ورد بيان الشركة كذلك على حقيقة رفض السورية أصالة استضافة رويدا في برنامجها "صولا" حيث بررت الشركة سبب عدم الاستضافة بعدم موافقة أصالة والجهة المنتجة لبرنامجها على المبلغ المطلوب لقاء المشاركة.

إذاً كان على الجمهور أن ينتظر فض الشراكة بين رويدا ومديرة أعمالها، ليعرف أن الفنان بإمكانه أن يتزوج وينجب ويكذب ما ينشر عنه في هذا الإطار، ولو على حساب مصداقية الصحافة.

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