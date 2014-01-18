صورة تكشف الأسباب الحقيقيّة لتأجيل فيلم هيفا

ينتظر الجمهور بشغف التجربة السينمائية الثانية لهيفا وهبي بعد "دكان شحاتة" من خلال فيلم "حلاوة روح" الذي أعلن صنّاعه على رأسهم المنتج محمد السبكي أنه سيكون في دور العرض في 17 يناير، ولكن فجأة تم الإعلان عن تأجيل العرض دون تحديد موعد أخر له.

السبب كما قال السبكي إنّ مونتاج العمل لم ينته بعد، إلا أنّ هناك أسباباً أخرى حالت دون عرض العمل في موعده، خاصة وأنّ المخرج سامح عبد العزيز نشر قبل فترة طويلة صورة تجمعه بهيفا في غرفة المونتاج، أي أن المونتاج بدأ منذ وقت طويل، فما هي الأسباب التي يخفيها فريق العمل؟ وهل الرقابة تقف وراء هذا التأجيل بمطالبتها بحذف عدد من المشاهد الخادشة للحياء لفظياً كما سبق وأدلى رئيس الرقابة على المصنفات الفنية لـ"سيدتي نت"؟