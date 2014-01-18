"سيدتي نت" ترافق محمد عساف خلال تسجيل أغانيه

بعد تكريمه في ستوديو "سيدتي نت" في بيروت وتقليده درعاً تكريمية، إثر فوزه باستفتاء "سيدتي نت" عن فئة أفضل نجم عربي، في استفتاء هو الأضخم عربياً، قمنا بمرافقة محبوب العرب محمد عساف إلى ستوديو الموزع الموسيقي "ناصر الأسعد" حيث قام بتسجيل أغاني ألبومه المقرّر إصداره في مطلع نيسان.

"سيدتي نت" كان حاضراً في لقاء رائع، غلب عليه المرح والمودة، وسط مجموعة لم تتوقف عن الثناء على تجربة محمد وقدراته الصوتية؛ فهذا الشاعر أحمد ماضي يعلنها قوية أن عساف "من أجمل الأصوات" و"لديه قدرات خاصة"، ويقول: "قد منحته من أجمل ما كتبت ومن أجمل ما لحّن زياد برجي"؛ فيما يبدي ناصر الأسعد إعجابه بسلاسة عساف وفنه، ويشدّد على أن الفتى الفلسطيني "يذكرك بالنجوم الكبار في بدايتهم"، ثمّ يكتم حديثه لأنه لا يريد لمحمد عساف أن يطمع، ويريده كما هو نقياً بقلب طفل.

مع النجم الفلسطيني محمد عساف، بحضور مدير أعماله مارسيل الزغبي، إلى جانب الشاعر أحمد ماضي والموزع ناصر الأسعد، كان هذا الحديث:

ماضي: عساف قلب طفل

يقول أحمد ماضي: "تعاونت مع عساف بـ 4 أغان لغاية الآن، ثلاث منها باللهجة اللبنانية وواحدة باللهجة المصرية، وهناك أغنية من توزيع ناصر الأسعد أتوقع أن تشكّل قنبلة فنية، وهناك أغنية من توزيع محمد راوي وطارق حسيب في مصر، وأغنية من توزيع بلال الزين، فيما الألحان جميعها لزياد برجي، وهي منوعة ما بين الكلاسيكية والطربية والمصرية، وكلّ أغنية ستكون أجمل من الأخرى.

ما الذي يميّز عساف عن غيره؟

أكثر ما يميز عساف أنّ لديه قدرات في صوته، وهو من أجمل الأصوات. وعساف يملك قلب طفل، وهو نظيف جداً من الداخل؛ وهذا أمر يسعدني، في ضوء ما نراه على الساحة الفنية. كما شعرت أن هناك طيبة لديه غير مزيفة، ونعمل معه كأننا نعمل لأخ، فيما نتشبّع فنياً بأجمل صوت.

هل من الممكن أن تنتهي ظاهرة عساف؟

أيّ ظاهرة تنتهي إذا لم تستمرّ ولم تقدم أعمالاً جميلة، فهو يتحمّل مسؤولية، والشركة كذلك، في أن يختار أغاني جميلة. هو بأمان معنا من خلال الأغاني الأربع التي باتت جاهزة، وهي من أجمل ما كتبت ومن أجمل ما لحّن زياد برجي.

الأسعد: لا نريد أن يطمع

أخبرنا عن التعاون مع عساف؟

حين كان محمد مشتركاً في "أراب أيدول" قلت وقتها للفنان راغب علامة: "انتبه على هذا الشاب"، فقال لي: "لا تقلق فهو سينتبه على نفسه". وبالفعل، عندما التقيت بعساف فاجأني بسلاسته وبالفن الذي يملكه ويذكرك بالنجوم الكبار في بدايتهم".

هل هو فنان يأتي مرة كلّ خمسين عاماً؟

شعرت بالنجومية في عساف، ولا نريده أن يطمع ليبقى مثابراً ويقدم الأفضل دائماً.

بكم أغنية تعاونت مع عساف؟

تعاونت معه بأغنية واحدة، من كلمات أحمد ماضي، ومن ألحان زياد برجي. وتفاجأت بكلامها ولحنها الجميلين، وقد أداها عساف بطريقة رائعة، وهي باللهجة اللبنانية، ونحن بانتظار حكم الناس عليها.

أين ينجح الفنان أكثر، أبالأغاني الكلاسيكية أم السريعة؟

موضة السريع رائجة حالياً، ولكن لا يبقى إلا الفنّ الأصيل، ولست راضياً عن الفن حالياً، وإن شاء الله بالتدريج تعود الأمور إلى مجراها.

عساف: ملحم بركات رائع

ماذا تسجّل اليوم في ستوديو ناصر الأسعد؟

سنقوم بتسجيل أغنية مصرية، من كلمات أحمد ماضي، ومن ألحان زياد برجي، ومن توزيع طارق حسيب. وبصراحة، كان أسبوعاً حافلاً بالعمل، ونبشّركم بالخير. ولغاية الآن، أنا معجب بكلّ شيء أقوم به على الصعيد الشخصي، وإن شاء الله سأعود في شباط لاستكمال الألبوم. باتت 4 أغان جاهزة لغاية الآن، وبشكل نهائي. كما من المقرّر عند عودتي إلى دبي أن أجهز المزيد من الأغنيات التي كنت قد وضعت صوتي عليها.

هل أنت خائف من التجربة الأولى؟

التوفيق من ربّ العالمين. وقد اخترت أنا ومارسيل، بالتعاون مع المدير العام لشركة "بلاتينيوم ريكوردز" عصام كمال والفنان راشد الماجد الكثير من الأعمال الجميلة، والتوفيق يأتي من الله.

كيف كان التعاون مع ملحم بركات؟

الموسيقار رائع، وهو شخصية لذيذة، واستمعت إلى 3 أغان، ووضعت عيني على أغنيتين. ومن الممكن أن اختار واحدة أو اثنتين.

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