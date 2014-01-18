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تعرفي على أزياء Loodyana من السعودية خلود الحقباني

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تعرفي على أزياء Loodyana من السعودية خلود الحقباني تعرفي على أزياء Loodyana من السعودية خلود الحقباني

 

"سيِّدتي نت" يبحث دوماً عن المتميزين في مجال تصميم الأزياء في والخليج، وفي هذا الموضوع نعرفك على خلود الحقباني، وهي واحدة من أمهر المصممات السعوديات الشابات ومؤسسة ماركة Loodyana لتختاري من تصاميمها ما يناسبك. 

صقلت حلود الحقباني موهبتها بدراسة الخياطة في سويسرا، بالإضافة إلى دراسة فنون التصميم في جدة، كما تتبنى مفهوم الأصالة المعاصرة، وتسعى كمصممة أزياء محترفة لتثبيت بصمتها الخاصة محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث أطلقت مجموعتها الأولى لماركة Loodyana من العباءات والحجابات المميّزة في عام 2001، وفي عام 2004 دخلت عالم الفساتين بتقديم مجموعة من فساتين السهرة، وقد جددت مفهوم الشماغ في عام 2009 لتعطي الرجل السعودي هوية وطنية معاصرة، وتمنح الشباب أسلوباً أنيقاً يواكب الموضة.

شقت ماركة Loodyana طريقها بخطى ثابتة حتى أصبحت منتجاتها تباع في العديد من البلدان العربية، مثل: جدة، والرياض، والكويت، ودبي، ومصر، وبحلول عام 2010 انضمت إليها شقيقتيها عبير ولمى كمصممات إكسسوارات. 

استوحت خلود مجموعة Loodyana الجديدة من عروض إضاءة الليزر على طريقة الـ3D، واستخدمت فيها مزيجاً من الخامات العصرية كالأقمشة البلاستيكية والجلد والترتر، وقد لاقت هذه المجموعة استحسان شخصيات معروفة في الوطن العربي، منهن: عنود بدر المعروفة بـ "Fozaza"، والمذيعة جيهان حداوي في قناة "روتانا". 

 

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