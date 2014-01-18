نقشة Tartan الاسكتلندية تكمل أناقة النجمات

نقشة التارتان (Tartan) هي إحدى أبرز ملامح الموضة في هذا الموسم. ولا عجب أن تتلقفها النجمات من منصات العروض وتحولها إلى ثياب واكسسوارات تحمل بصماتهن وتؤطر إطلالاتهن في المشاوير النهارية والمسائية على السواء. ولعلّ أكثر استخدامات هذه النقشة التي يسمّيها الأمريكيون plaid كانت في طلات الكاجول، ومع سروال الجينز بالذات، كما في إطلالة Katie Holmes و Jessica Alba و Jennifer Garner وEmma Roberts، فيما اختارتها نجمات أخريات في إطلالات تناسب مشاوير المساء، كما هو الحال مع Nicky Hilton وKateUpton. أما العارضة Cara Delevingne فقد ظهرت بسروال، بنقشة التارتان، من تصميم Vivienne Westwood، واختارت العارضة Alexa Chung طلة تارتان تناسب أوقات العمل.

شيء عن نقشة Tartan

هي نقشة تعتمد أساساً على تقاطع الخطوط العامودية والأفقية، مكوّنة أشكالاً هندسيّة، تقترب من المربّعات، كما تتداخل فيها الألوان المتعدّدة التي يطغى عليها اللون الأحمر. وتعتبر هذه النقشة جزءاً من الإرث الاسكتلندي والتقليد الذي اشتهرت به العائلة الملكية البريطانية. وقد اقتصرت هذه النقشة التقليدية على الأقمشة الصوفية فقط، إلا أنّ الخامات تعدّدت بعد ذلك، في فترتي السبعينات والتسعينات، حين تحولت هذه النقشة إلى صرعة طغت على موضة تلك السنوات؛ وها هي اليوم تعود مرة أخرى، وإن بملامح معاصرة.

وصايا في اختيار نقشة Tartan

• لا تبالغي في استخدام هذه النقشة، لأنها قويّة ولافتة للنظر.

• القليل منها كثير؛ لذا حاولي أن توازنيها مع ألوان حياديّة، كالأسود والأزرق والرمادي.

• الطلة الكاجول هي الأسهل عند اختيار هذه النقشة، خصوصاً مع سروال أو تنورة من الجينز.

• يمكن لبس نقشة Tartan في العمل، ولكن بشرط أن تكون الخطوط بسيطة، وكذلك الاكسسوارات وقطع الثياب الأخرى المكمّلة.

• تناسب هذه النقشة النساء من الأعمار كافة. ولكن يمكن أن تختار الشابة التنورة القصيرة والسروال والفستان، فيما تبدو خيارات المرأة الأكبر سناً محدودة ومدروسة بحكمة.

• أبعدي هذه النقشة عن أجزاء الجسم الضخمة أو الممتلئة، لأنها تلفت النظر إليها وتجعلها تبدو أكثر ضخامة.

سيعجبك أيضاً:

اتبعي نصائح"سيِّدتي"لتحاكي أناقة النجمات باللون اللحمي