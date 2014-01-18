المالية فى اسبوع : تقييمات جديدة لايجارات الاراضي الزراعية واصدار منشوراً لتطبيق الحد الأدنى للأجور

احمد جلال يؤكد اهمية التحول لضريبة القيمة المضافة و يشيد باقبال المصريين فى الاستفتاء علي الدستور .

كتب : عبد العزيز المصرى منذ 19 دقيقة

شهدت وزارة المالية الأسبوع الماضي أحداث ولقاءات وقرارات عديدة ومؤثرة علي الاقتصاد الوطنى وحياة المواطن اليومية، جاء على راس الأحداث ان الوزارة بصدد وضع التعديلات التى قامت بها لجان تقدير ايجارات الاطيان الزراعية فى المدة من 2006 الى 2008 موضع التنفيذ تمهيدا لنشرها فى الجريدة الرسمية وفتح باب تلقى الطعون عليها .

وقامت المالية برفع مذكرة الى الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء تحيطه علما بان العمل بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012قد انتهى فى 31 ديسمبر 2013 وهو اخر مرسوم تم بمقتضاه مد العمل بتقديرات ايجارات الاطيان السارية منذ 1989 ، ولذلك يتعين اعتماد التقديرات الجديدة لبدء العمل بها من اول يناير الجارى بعد ان استمر العمل بالتقييمات القديمة لنحو 25 عاما.

وقال مصدر مسئول بالمالية ان اقصى ضريبة اطيان وفقا التقييمات الجديدة لن تتعدى 300 جنية على الفدان سنويا وكانت اقصى ضريبة فى التقييمات السابقة تصل الى 42 جنيها. ولفت المصدر الى ان الحيازات ذات الثلاث افدنة فاقل معفاة وفق الضوابط القانونية السارية.

كما اصدر وزير المالية الاسبوع الماضى أيضا منشوراً عاماً بالتعليمات المالية الواجب الإلتزام بها عند صرف علاوة الحد الأدنى للأجور، وتم نشر المنشور على البوابة الاليكترونية لوزارة المالية بمجرد صدوره.

ومن ناحية اخري أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية عقب إدلائه بصوته في الاستفتاء على الدستور بمدرسة المعادى الثانوية العسكرية أن مصر ماضية في طريقها لبناء المؤسسات السياسية مما سيساعد على استقرار الأوضاع ودفع عجلة الاقتصاد، مضيفاً أن الدستور الجديد يعبر عن كل فئات الشعب المصري وأنه سيكون البداية الحقيقية لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو وكل مطالب المصريين في الحرية والعدل الاجتماعي والتقدم.

وكشف الدكتور احمد جلال استعداد الوزارة للنظر فى الشأن الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب واتخاذ ما يلزم فى ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة، واكد الوزير احتياج الجهاز الإدارى فى الدولة الى اصلاحات عميقة فى كل موقع مشيراً الى أن ذلك سيأخذ وقتا طويلاً لكنه ضرورى للغاية كما اكد ايضاً على اهمية اعادة هيكلة الأجور فى الجهاز الحكومي وقال لا بد من اعادة نظر كلية فى وضع الاجور الراهن حيث من غير المنطقى ان يكون الاجر الأساسى 20% من قيمة ما يحصل عليه الموظف، و 80% للاجور المتغيرة ولابد ايضا من ربط اصلاح الاجور بالتأمينات والمعاشات لضمان معاشات كريمة بعد التقاعد.

وأضاف الوزير خلال الجلسة الختامية لمؤتمر جمعية الضرائب المصرية أن ضريبة القيمة المضافة ضريبة مهمة جدا فى دول كثيرة متقدمة ونامية لانها تمزج بين العدالة وتحقيق ايرادات جيدة فى وقت واحد وحين نتحدث عن العدالة الاجتماعية .

وعلي صعيد اخر أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن حصيلة مبيعات الهيئة بالمزادات خلال الفترة من يوليو 2013 حتى ديسمبر 2013 ، بلغت قيمتها نحو 99 مليون جنيه .

وأوضح تقرير صادر عن الهيئة عن نشاط البيع بالمزادات التى قامت الهيئة بإجرائها أن حصيلة شهر ديسمبر 2013 بلغت ما قيمته نحو 23.45 مليون جنيه من خلال اجراء 8 مزادات لعدد 2032 لوط.

كما قامت الهيئة بإجراء أول مزاد خلال شهر يناير الجارى يومي 8 و 9 من نفس الشهر، وبلغت حصيلة هذا المزاد نحو 2.8 مليون جنيه، تنوعت ما بين سيارات حكومية و سلع وبضائع جمركية وأصناف راكدة وخردة.