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سائق ميكروباص يغتصب طالبة أثناء توصيلها بالإسكندرية

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سائق ميكروباص يغتصب طالبة أثناء توصيلها بالإسكندرية سائق ميكروباص يغتصب طالبة أثناء توصيلها بالإسكندرية

أرشيفية

تعرضت طالبة بالإسكندرية إلى التعدي الجنسي على يد سائق ميكروباص وذلك أثناء استقلالها سيارة الميكروباص من منطقة محطة لتوصيلها إلى منطقة محرم بك حيث فوجئت الطالبة بالسائق ينحرف عن الطريق المعتاد، وتوجه بها إلى الطريق الدائرى دائرة القسم، وحاول التعدى عليها جنسياً، وعند مقاومتها له، قام بالتعدى عليها بالضرب ما أفقدها الوعى، وعندما ـفاقت فوجئت أنها ملقاه على جانب الطريق، واكتشفت تعديه عليها جنسياً وسرقة عدد 2 هاتف محمول وسلسلة ذهبية.

وبعرضها على مستشفى الجمهورية العام ، ورد التقري الطبى يفيد اصابتها بجرح تهتكى بفروة الرأس وتعرض على الطبيب الشرعى لتحديد سلامة غشاء البكارة وكان قد جاء الى قوات قسم شرطة محرم بك بلاغ من المدعوه  أ أ ن ح سن 17 طالبه مقيمة دائرة القسم بانها استقلت سيارة ” ميكروباص صغير الحجم ” من منطقة محطة مصر لتوصيلها إلى منطقة محرم بك .. الا أن قائد السيارة انحرف عن الطريق المعتاد، وتوجه بها إلى الطريق الدائرى دائرة القسم وبناء على تعليمات اللواء امين عز الدين مدير الامن تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم المدعو ميسرة عاطف أحمد خليفه سن 23 سائق مقيم دائرة القسم .

بمواجهته  اعترف، وبإرشاده تم ضبط المسروقات ، تحرر المحضر جنح قسم محرم بك ، وجارى العرض على النيابة.

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