وزير الشباب يوقع بروتوكولا لخدمة الأزهر الشريف وجامعته

وقع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة الأزهر، اليوم بمشيخة الأزهر الشريف بشأن تنظيم دورات وندوات لطلاب الأزهر بجانب تنظيم قوافل دينية بالمنشآت الشبابية بهدف نشر الفكر الإسلامى الصحيح وترسيخ القيم والأخلاق لدى الشباب.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز، على استعداد وزارة الشباب الكامل بكافة إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة الأزهر الشريف جامعة الأزهر التى تضم 473 ألف طالب وطالبة، مشيراً إلى أهمية الاستعانة بعلماء الأزهر الشريف ضمن برامج وزارة الشباب السياحية والثقافية من أجل إنارة الفكر لدى الشباب.

وأوضح عبد العزيز، أنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر على أن يبدأ تفعيل البروتوكول من خلال تنظيم أول رحلة لطلاب جامعة الأزهر الشريف فى 9 فبراير المقبل.

وأضاف الوزير: "الأزهر الشريف يمثل منارة تنويرية وسطية تبعث الأمل فى قلوبنا ولابد من الاستفادة القصوى من علمائه الإجلاء فى حركة التنوير والتثقيف التى يحتاجها الشباب فى المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد".

ومن جانبه، أشاد مختار جمعة، بتعاون وزير الشباب مع وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر وحرصه الشديد على مناقشة ومتابعة أحوال طلاب وشباب الأزهر الشريف قائلا: "إذا كان هناك رجال يجدون لكل مشكلة حل فإن المهندس خالد عبد العزيز واحد من هؤلاء الذى لا يبخلون بشىء عن خدمة الوطن والشباب".

وأكد مختار، على أن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه اليوم، بين وزارتى الشباب والأوقاف بالتعاون مع جامعة الأزهر يمثل خطوة جديدة لنشر الأمن الثقافى الفكرى فى المجتمع، مشيراً إلى أنه سيتم التنفيذ الفورى للبروتوكول من خلال سلسلة من القوافل الدعوية الأسبوعية بالتعاون مع الوزارتين وجامعة الأزهر تضم عقد لقاءات تثقيفية وندوات تجوب محافظات مصر وتستضيفها الهيئات الشبابية بجميع المحافظات.