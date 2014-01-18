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طالبات الإعدادية بغرب مدينة نصر يشكين صعوبة امتحان الحاسب الآلى

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طالبات الإعدادية بغرب مدينة نصر يشكين صعوبة امتحان الحاسب الآلى طالبات الإعدادية بغرب مدينة نصر يشكين صعوبة امتحان الحاسب الآلى

انتهت طالبات الشهادة الإعدادية بمجمع مدارس الملك فهد، التابع لإدارة غرب مدينة نصر، من أداء امتحان مادة الحاسب الآلى، مؤكدات صعوبة الامتحان ومجىء أسئلة خاصة بالجزء العملى والمطالبة بالإجابة عليها بالأسلوب النظرى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أدت فيه الطالبات امتحان مادة الجبر صباح اليوم، مشيرات إلى أنه جاء بمستوى الطالب المتوسط، وأن معظم الأسئلة كانت من الكتاب المدرسى، بينما تستكمل الطالبات امتحانات الفصل الدراسى الأول، يوم الاثنين، بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، معبرات عن خوفهن من مستوى الامتحان نتيجة كثافة المقرر بالمنهج، وصعوبة مضمونه.

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